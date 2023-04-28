السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بابا الفاتيكان يدعو أوروبا لاحتضان المهاجرين

بابا الفاتيكان يدعو أوروبا لاحتضان المهاجرين
28 ابريل 2023 19:41

 تطرق بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس بشكل واضح إلى أوروبا والهجرة في كلمته الرئيسة الأولى خلال زيارة إلى المجر.

وفي كلمته إلى ممثلي الحكومة المجرية والمجتمع المدني في دير الكرمليت السابق في بودابست، اليوم الجمعة، عزز رئيس الكنيسة الكاثوليكية الحلم الأوروبي، ودعا إلى نهج إنساني في التعامل مع المهاجرين واللاجئين. كما تحدث بحزم فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا والسلام.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تدعو بابا الفاتيكان لزيارتها

ومن بين أمور أخرى، دعا البابا إلى البحث عن سبل وطرق لترحيب أوروبا بأولئك الفارين من الصراعات والفقر وتغير المناخ. وقال إن قضية الهجرة والفرار، واحدة من القضايا التي ستؤثر على الجميع عاجلاً أم آجلاً، مضيفاً أنه "لذلك من المهم أن نعمل، كأوروبا، على توفير ممرات آمنة وقانونية، وعلى آليات مشتركة، في مواجهة تحد فريد، لا يمكن احتواؤه بالرفض، بل يجب احتضانه".

المصدر: د ب أ
بابا الفاتيكان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
اليوم 13:38
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
الرياضي
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
اليوم 13:35
فريق الوثبة يزور تركمانستان
الرياضي
فريق الوثبة يزور تركمانستان
اليوم 13:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©