البابا فرنسيس يلتقي المسؤولين السياسيين في المجر

التقى بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك في بداية زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

في كلمته التي سجلها في سجل الشرف المجري في قصر "ساندور"، ركز بابا الفاتيكان مجدداً على الدعوة إلى إحلال السلام، حيث كتب "من بودابست، مدينة الجسور والقديسين، أفكر في أوروبا بأسرها وأصلي من أجل أن تظل متحدة ومتضامنة، وأن تصبح أيضاً في أيامنا هذه بيتاً للسلام".

كما التقى البابا رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان.

ووصل البابا الأرجنتيني الأصل، البالغ من العمر 86 عاماً، إلى المجر صباح اليوم الجمعة في بداية زيارة رسمية.

وزار البابا بودابست في عام 2021 حيث اختتم المؤتمر الإفخارستي العالمي بقداس.

وقال البابا فرنسيس، في وقت سابق، إنه يريد أن "تكمل" هذه الرحلة زيارته السابقة.

وزيارة البابا الحالية هي الأولى منذ نقله إلى المستشفى مؤخرا، كما أنها أول مرة يزور فيها دولة محاذية مباشرة لأوكرانيا منذ الأزمة الحالية.