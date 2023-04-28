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مقتل جنود بهجوم انتحاري في باكستان

هجوم انتحاري في باكستان (أرشيفية)
28 ابريل 2023 18:50

قال مسؤولان أمنيان والجيش، اليوم الجمعة، إن مهاجماً انتحارياً على دراجة نارية فجر نفسه عندما هاجم متشددون معسكراً مؤقتاً للجيش في شمال غرب باكستان مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل.
يأتي الهجوم بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة على مسلحين عقب تجدد الهجمات في الأشهر الماضية مثل تفجير بمسجد في فبراير الماضي أودى بحياة أكثر من 100 شخص.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بتقديم معلومات، إن القوات اشتبكت مع المهاجمين لعدة ساعات من مساء أمس الخميس في منطقة "لاكي مروت" بالقرب من منطقة وعرة على الحدود مع أفغانستان.
وأضافا أن ما لا يقل عن ثلاثة جنود وعددا من المهاجمين لقوا حتفهم. وكان الجنود في طريقهم إلى قاعدة عسكرية قريبة.
وأكد الجيش وقوع ثلاث وفيات قائلاً إن القوات صدت هجومين مسلحين آخرين في المنطقة نفسها.
وقال الجيش في بيان "فجر مهاجم انتحاري على دراجة نارية نفسه بالقرب من موقع لقوات الأمن"، مضيفا أن ذلك أعقبه تبادل إطلاق نيران عنيف بين القوات والمهاجمين.
وذكر الجيش أن قواته قتلت سبعة من المهاجمين.
وقال تقرير، أعدته إحدى وكالات المخابرات الباكستانية، إن جماعة مسلحة جديدة غير معروفة متورطة في الهجوم.

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المصدر: رويترز
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هجوم انتحاري
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