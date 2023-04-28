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رئيسا التشيك وسلوفاكيا يزوران كييف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
28 ابريل 2023 14:50
وصل رئيس التشيك الجديد بيتر بافيل ونظيرته السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا إلى كييف، اليوم الجمعة، في زيارة مشتركة، طبقا لما ذكرته وكالتا الأنباء التشيكية" سي تي كيه " والسلوفاكية "تي.إيه.إس.آر".
ويعتزم رئيسا الدولتين إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الأخرى.
وأعلنت السلطات الأوكرانية عن العديد من الغارات الجوية الروسية، في المنطقة حول كييف، صباح اليوم الجمعة.
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