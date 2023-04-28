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نشطاء المناخ يعرقلون حركة المرور في برلين

نشطاء المناخ يعرقلون حركة المرور في برلين
28 ابريل 2023 14:32

عرقلت مجموعة نشطاء المناخ «الجيل الأخير» حركة المرور مجددا بالعاصمة الألمانية برلين بوضع عدة حواجز على الطرق. وقالت الشرطة على «تويتر» صباح اليوم الجمعة إنه تم نشر حوالي 500 فرد من شرطة لمنع أو تفريق الأنشطة المعرقلة بسرعة.

ووصفت متحدثة باسم الشرطة حملة النشطاء بأنها «ديناميكية»، وقالت إنه تم إغلاق أكثر من عشرة شوارع في العاصمة الألمانية.

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وأعلنت حركة «الجيل الأخير» أن العديد من الطرق الرئيسية وتقاطعات المرور المؤدية إلى المدينة تأثرت بالاحتجاجات، بما في ذلك الطريق السريع «إيه 100».

وتدعو الحركة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما لمكافحة تغير المناخ وإنشاء مجلس للمواطنين يضم أعضاء منتخبين لمعالجة هذه القضية. وكثفت الحركة احتجاجاتها في برلين الأسبوع الماضي.

المصدر: د ب أ
التغير المناخي
ألمانيا
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