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وصول 195 شخصاً إلى السعودية بعد إجلائهم من السودان

مدنيون من جنسيات مختلفة يلوحون بالأعلام السعودية بعد إجلاؤهم من السودان
28 ابريل 2023 14:21

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، عن وصول 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديق، إلى مدينة جدة، وذلك في إطار عمليات الإجلاء التي تقوم بها السعودية من السودان.

وتم نقل الرعايا من السودان إلى مدينة جدة، من خلال سفينة الملك "مكة"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وهم من الجنسيات التالية: مصر والولايات المتحدة الأميركية، وباكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، وأستراليا، وسوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).

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المصدر: وكالات
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