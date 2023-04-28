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وصول البابا فرنسيس إلى المجر في زيارة تستمر 3 أيام

وصول البابا فرنسيس إلى المجر في زيارة تستمر 3 أيام
28 ابريل 2023 13:05


وصل البابا فرنسيس صباح الجمعة، إلى المجر في زيارة تستمر ثلاثة أيام تتمحور على موضوعي الهجرة والحرب في أوكرانيا، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس على متن الطائرة التي أقلته.

يلتقي الحبر الأعظم في بودابست الجمعة الرئيسة كاتالين نوفاك ورئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان قبل أن يلقي خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي.

بعد شهر من دخوله المستشفى لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، ستتم مراقبة صحة البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عامًا عن كثب خلال هذه الزيارة، التي ستقتصر على العاصمة بودابست للتكيف مع وضعه الصحي.

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وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية قد توقف لمدة سبع ساعات في بودابست في سبتمبر 2021، دعا خلالها المجريين إلى "الانفتاح" على الجميع ووعد بالعودة إلى هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 9,7 مليون نسمة، 39% منهم كاثوليك وفقًا لأحدث الأرقام التي تعود إلى العام 2011.

يستقبل أوربان الجمعة الحبر الأعظم الذي أعرب له عن امتنانه للحماية التي قدمتها المجر للأوكرانيين الفارين من الحرب خلال لقاء في الفاتيكان في أبريل 2022.

المصدر: آ ف ب
البابا فرنسيس
المجر
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