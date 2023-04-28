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بيان الآلية الثلاثية ودول الرباعية يرحب بتمديد وقف إطلاق النار في السودان

سيارات متوقفة في منطقة بالخرطوم
28 ابريل 2023 11:14

رحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة) ودول الرباعية (الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية.

  جاء ذلك في بيان مشترك للآلية الثلاثية ودول الرباعية، في ما يلي نصه:

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 يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وتدعو إلى تنفيذه بالكامل.كما نرحب باستعدادهم بالانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ستساهم هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 أبريل، والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرين.

 

المصدر: وام
وقف إطلاق النار
السودان
الرباعية الدولية
الخرطوم
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