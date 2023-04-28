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ترحيب دولي بتمديد الهدنة في السودان

تُظهر هذه الصورة شارعًا في الخرطوم
28 ابريل 2023 07:37

رحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، من قبل طرفي النزاع في السودان، داعين إلى تنفيذه بالكامل.
 
وجاء في بيان صادر عن الرباعية، وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، إنها ترحب أيضا باستعداد الطرفين لبدء حوار من أجل وقف أكثر استدامة للأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وشهدت الخرطوم صباحا قصفا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من اتفاق وقف النار، فيما يحتدم الصراع في إقليم دارفور.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 460 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 4100 في النزاع الذي بدأ قبل نحو أسبوعين.

 وفي ظل هذا الوضع المتوتر، تقوم العديد من الدول بنقل مواطنيها وغيرهم إلى خارج البلاد.

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المصدر: وكالات
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الخرطوم
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