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مقتل 3 جنود أميركيين بعد تحطم مروحيتين في ألاسكا

تحطم مروحيتين للجيش الأميركي في ألاسكا
28 ابريل 2023 07:19

قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب آخر بعد اصطدام مروحيّتين خلال عودتهما من مهمة تدريبية في منطقة نائية في ألاسكا الخميس، على ما أعلن الجيش الأميركي.

وأعلنت الفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأميركي في بيان مقتل جنديين في مكان الحادث قرب هيلي في ولاية ألاسكا، فيما توفي جندي ثالث أثناء نقله إلى المستشفى.
ويُعالج جندي رابع في المستشفى بعد إصابته في الحادث.

وقال الميجر جنرال براين إيفلر قائد هذه الوحدة "هذه خسارة لا تصدق لعائلات هؤلاء الجنود ورفاقهم وللفرقة".
ولم يحدد الجيش الأميركي هوية هؤلاء الجنود وقال إنه لن يكشف عن أسمائهم قبل مرور 24 ساعة بعد إخطار عائلاتهم.
وفتح تحقيق في الحادث، بحسب الجيش الذي لم يذكر سبب الاصطدام.

وكان الجيش الأميركي أعلن أن طائرتين مروحيتين هجوميتين تابعتان له تحطمتا خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ألاسكا الخميس.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ألاسكا
طائرة
تحطم طائرة
الجيش الأميركي
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