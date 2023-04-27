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الرئيس التركي يمنح «الفارس الشهم 2» وسام الدولة للتضحية

الرئيس التركي يمنح «الفارس الشهم 2» وسام الدولة للتضحية
28 ابريل 2023 01:04

منح فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، فريق عملية "الفارس الشهم2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع "وسام الدولة للتضحية"، تكريما لجهود الفريق في البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي.

وقدم فخامته الوسام لكل من قائد المستشفى الميداني وقائد فريق البحث والإنقاذ ممثلين عن "الفارس الشهم2" تقديرا لجهود دولة الإمارات في أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال، حيث أرسلت دولة الإمارات 58 طائرة إلى تركيا، تحمل على متنها أكثر من 906 أطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية، كما قامت بإرسال فرق البحث بإجمالي 110 أشخاص وآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض، وفريق طبي يضم 75 شخصاً من الأطباء والفنيين المتخصصين مجهز بالمعدات والمستلزمات الطبية، وإنشاء مستشفى ميداني لعلاج المصابين في منطقة إصلاحية بغازي عنتاب بسعة 50 سريراً، ومستشفى ثانٍ في هاتاي بسعة 200 سرير، وقامت بتسليم 1732 خيمة لإيواء قرابة 12,000 مستفيد.

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وشارك سعادة سعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية في حفل التكريم الذي أقيم في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة للفرق التركية والدولية التي ساهمت في أعمال البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال.
كما شارك سعادته في جلسة نقاشية تحت عنوان "التضامن الدولي والاستجابة للكوارث، نحن نقف مع تركيا"، والذي عقد في دائرة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، وذلك بمشاركة سفراء من اليابان والمجر واليونان.
وأكد سعادته خلال الجلسة على قيم دولة الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني في حالات الكوارث ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة، مشيرا إلى أن الإمارات أطلقت بتوجيهات من القيادة الرشيدة، عملية "الفارس الشهم 2" وقامت بتسيير جسر جوي يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية إلى سوريا وتركيا لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثارالزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
تركيا
الإمارات
رجب طيب أردوغان
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