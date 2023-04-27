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شكري يتحدث مع نظيره البريطاني بشأن السودان

من السودان
28 ابريل 2023 00:46

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، تطورات الوضع في السودان.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أوضح شكري في الاتصال الهاتفي مع الوزير البريطاني، أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سوياً من أجل ضمان تحقيقه.
ووافقت قيادة القوات المسلحة السودانية اليوم الخميس على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.
واتفق الوزيران علي أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع في السودان، مؤكدين أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء، وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار في أقرب فرصة ممكنة.
وأثنى كليفرلي على ما تقوم به السفارة المصرية وبقية البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم في أسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.
كما عبر عن شكره على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء بقية الرعايا البريطانيين.

 

 

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