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مقتل 33 جندياً وإصابة 12 في هجوم بشرق بوركينا فاسو

من بوركينا فاسو (أرشيفية)
28 ابريل 2023 00:42

قالت الحكومة المؤقتة ببوركينا فاسو في بيان إن 33 جندياً على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم على موقع عسكري شرق البلاد اليوم الخميس.

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المصدر: وكالات
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