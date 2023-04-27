ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات

حسن الورفلي (بنغازي)

دارت اشتباكات متقطعة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية، وهو ما أدى إلى إغلاق مداخل ومخارج المدينة، وسط احتجاجات على قيام ميليشيات مسلحة بإيواء «مهاجرين متهمين بتعذيب أحد الشبان مؤخراً».

وأعلن عدد من الليبيين العصيان المدني في مدينة الزاوية على خلفية تداول مقاطع فيديو، تبرز شباباً يتعرضون للتعذيب داخل مقر لإحدى الميليشيات، وتجمع شباب الزاوية أمام مقر مديرية الأمن في المدينة فجر أمس.

ودعا المحتجون في بيان، إلى إيقاف المجلس البلدي وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها، وإلقاء القبض على المرتزقة التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية، ومداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية.

واعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن انتفاضة أهالي الزاوية ضد المجموعات المسلحة خطوة أولى لإنهاء الوجود المسلح هناك.

في السياق ذاته، أعلن اتحاد طلاب جامعة الزاوية تعليق الدراسة، أمس، في جميع كليات الجامعة بسبب الأحداث التي تشهدها المدينة.