تونس.. الهجرة غير الشرعية تستنزف الموارد

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

لم يعد الشباب هم الفئة الوحيدة على متن قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من تونس ودول أخرى باتجاه أوروبا، بل امتدت إلى عائلات بأكلمها من أطفال ونساء، ما زاد من معاناة السلطات التونسية في مواجهة التدفقات البشرية التي أثرت على الاقتصاد، واستنزفت موارده.

وكشفت أحدث الأرقام الرسمية، اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة الساحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك 11 ألفاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بـ 13 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام 2021. وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن الهجرة غير الشرعية «جرح نازف» في جنوب البحر المتوسط، حيث تمثل تونس نقطة عبور إلى أوروبا، وهو ما يزيد معاناتها في ظل أزمة اقتصادية.

وأوضح الجليدي في تصريح لـ «الاتحاد»، أن عصابات الاتجار بالبشر لها نفوذ كبير جداً، معتبراً أن الحل يكمن في أوروبا عبر العمل على تحقيق تنمية حقيقة وعادلة في دول أفريقيا للتخفيف من عبء الفقر وعدم الاستقرار.

من جانبها، اعتبرت الباحثة والأستاذ الجامعية التونسية آمال قرامي أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تخص تونس فقط، حيث تمثل دول عدة معبراً للمهاجرين الهاربين من أزمات بلادهم الاقتصادية الخانفة، مشيرةً إلى أن هذه القضية تمثل أزمة إنسانية وسياسية، وأن حلها يتم عبر التفاوض مع دول جنوب وشمال المتوسط لوضع إصلاحات تحقق الاستقرار.

وأوضحت قرامي في تصريح لـ «الاتحاد» أن هناك مبادرات على مستوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين أقل الاحتياجات للبلدان التي تعاني أزمات اقتصادية واجتماعية، والتعامل مع القضية بشكل إنساني وليس أمني، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالمهاجرين، خاصة أنهم لا يقتصرون على الشباب، لكن أصبح هناك عائلات كاملة ونساء وأطفال. وحذرت منظمات المجتمع المدني من تفشي ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب من سواحل تونس نحو إيطاليا بشكل غير مسبوق، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بالهجرة في الأعوام الأخيرة إلى الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.