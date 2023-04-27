الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الكوري الجنوبي يشيد بالتحالف مع أميركا

يوون سوك يول مع أنتوني بلينكن
27 ابريل 2023 23:40

أشاد رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول، الخميس، أمام الكونغرس في واشنطن بالشراكات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتحدّث عن وحدة القوتين في وجه بيونغ يانغ، مشيراً إلى "تحالف أقوى من أي وقت مضى".
ومن مجلس النواب الأميركي، قال يوون "تمّ تشكيل تحالفنا قبل سبعين عاماً للدفاع عن حرية كوريا".
وأشار إلى أنّ "كوريا الشمالية تخلّت عن الحرية والازدهار ورفضت السلام"، كما حثّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على "تسريع" التعاون فيما بينها.
وشكّل خطاب يوون المحطّة الأخيرة في زيارة دولة يقوم بها لواشنطن، التي شهدت اتفاقاً بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمثّل في "إعلان واشنطن"، الذي أقرّ تعزيز تعاونهما بشكل كبير في مجال الدفاع بما يشمل النووي.
وتهدف الولايات المتحدة من خلال ذلك إلى تعزيز مظلّتها الأمنية وطمأنة حليفتها سيول بعدما أجرت كوريا الشمالية خلال السنة الحالية عدداً قياسياً من التجارب على صواريخ بالستية.
كذلك، استعرض يوون سوك يول أمام المشرّعين الأميركيين العديد من الشراكات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
والرئيس الكوري الجنوبي هو ثاني زعيم أجنبي في عهد الرئيس جو بايدن يتم تكريمه بزيارة دولة، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي.
متحدثاً باللغة الإنجليزية أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أشاد يوون سوك يول بالجنود الأميركيين في الحرب الكورية (1950-1953).
وتعهّد بأنّ "كوريا لن تنسى أبداً الأبطال الأميركيين الكبار الذين قاتلوا معنا للدفاع عن الحرية"، ليقابَل بتصفيق

 

 

أخبار ذات صلة
الغرب يطالب لبنان بـ«إصلاحات هيكلية حاسمة»
أميركا تناشد رعاياها مغادرة السودان في غضون 48 ساعة
المصدر: وكالات
الكونجرس
أميركا
كوريا الجنوبية
الاقتصاد
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©