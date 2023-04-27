الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

استئصال كيس على المبيض وزنه 100 كيلوجرام

أرشيفية
27 ابريل 2023 23:25

نجح فريق من الأطباء في بولندا في استئصال كيس على المبيض لإحدى المريضات، وزنه حوالي مئة كيلوجرام.
وأعلن المستشفى الطبي الجامعي في مدينة جيشوف الواقعة بجنوب شرق بولندا، اليوم الخميس، أن تجويفا ممتلئا بالسوائل قد تكون على مبيض سيدة تبلغ من العمر 24 عاماً.
وقالت الدكتورة آنا بوجاتشيك بقسم أمراض النساء إن "الورم الذي تم استئصاله، بلغ قطره حوالي متر واحد". ووفقا للمستشفى، ذهبت السيدة للعيادة قبل أسبوع، وكان وزنها 182كيلوجراما وطولها 58ر1 متر.
وكان من الصعب للغاية إجراء فحوص على المريضة نظرا لعدم ملاءمتها لجهاز الأشعة المقطعية بسبب محيط بطنها الضخم.
وقال توماس كلوتس رئيس قسم أمراض النساء إننا "كفريق أطباء، كنا نعرف فقط تقريبا ما كنا نتعامل معه".
وخلال العملية، سحب الأطباء حوالي مائة لتر من السوائل وبعد ذلك تم استئصال الكيس.
ولم يرصد الأطباء أي تغييرات مرضية في الحوض أو البطن.
وقالت المريضة إنها لم تجرؤ من قبل على التوجه إلى العيادة لخوفها الشديد.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرفض حظر بولندا والمجر للحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يرفض التحرك الفردي لأعضائه بشأن التجارة
المصدر: وكالات
السرطان
بولندا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©