الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، في بيان، موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك بوساطة سعودية-أميركية.

يبدأ سريان تمديد الهدنة اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية‭ ‬في منتصف ليل الجمعة 28 أبريل.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم الخميس، أن بلاده «تعمل بجدّ» مع الطرفين في السودان لتمديد الهدنة.

وقال بلينكن للصحفيين «نعمل بجدّ لتمديد وقف إطلاق النار» والذي بدأ الثلاثاء لمدة 72 ساعة.

وأضاف بلينكن «حظينا بوقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة... قلّص مستوى العنف. وهذا بطبيعة الحال وفّر ظروفاً أفضل بعض الشيء للناس في السودان».

بدأ التصعيد العسكري منذ 15 أبريل الجاري، واستمر، خلال الأيام الماضية، على الرغم من هدنة بوساطة أميركية.

بدوره، أعلن فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص في السودان، أن مباحثات جارية من أجل تمديد وقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إن السفير البريطاني في السودان يتحدث مع الطرفين لحثهما على تمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف للصحفيين «السفير البريطاني يواصل التحدث مع الطرفين في السودان. وفي هذا الإطار، نؤيد بالطبع تمديد وقف إطلاق النار ونضغط لتحقيق ذلك».

أسفر التصعيد، حتى الآن، عن مقتل 512 شخصاً على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان.

خارج العاصمة الخرطوم، استمر التصعيد في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور غرب البلاد.