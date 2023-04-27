الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المغرب.. توقيف وزير سابق في شبهات فساد

الوزير السابق محمد مبدع
27 ابريل 2023 22:06

أوقف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد، وفق ما أفاد اليوم الخميس محاميه ومسؤول في جمعية تقدمت بشكوى ضده.
وقال المحامي محمد الغلوسي عن "الجمعية المغربية لحماية المال العام" إن قاضي التحقيق في مدينة الدار البيضاء "قرر إيداع ثمانية أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع (...) للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".
وأكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكّله بات موقوفا.
ويلاحق خمسة أشخاص آخرين في القضية دون أن يتم توقيفهم. وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح (وسط) التي يرأسها مبدع.
وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات "ارتشاء في منح صفقات عمومية"، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020.
وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني.
عادت القضية إلى الواجهة مؤخراً بعد انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدّم لاحقا باستقالته منه.

أخبار ذات صلة
الإمارات والمغرب تتفقان على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري
أمادو لامين صال يفوز بالجائزة  الكبرى للشعر الأفريقي
المصدر: آ ف ب
المغرب
وزير سابق
فساد
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©