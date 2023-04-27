المغرب.. توقيف وزير سابق في شبهات فساد

أوقف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد، وفق ما أفاد اليوم الخميس محاميه ومسؤول في جمعية تقدمت بشكوى ضده.

وقال المحامي محمد الغلوسي عن "الجمعية المغربية لحماية المال العام" إن قاضي التحقيق في مدينة الدار البيضاء "قرر إيداع ثمانية أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع (...) للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".

وأكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكّله بات موقوفا.

ويلاحق خمسة أشخاص آخرين في القضية دون أن يتم توقيفهم. وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح (وسط) التي يرأسها مبدع.

وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات "ارتشاء في منح صفقات عمومية"، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020.

وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني.

عادت القضية إلى الواجهة مؤخراً بعد انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدّم لاحقا باستقالته منه.