مصر تنقذ لنشاً سياحياً يقل37 فرداً من الغرق

تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد تعرضه للغرق. وقال المتحدث العسكري المصري في صفحته على فيسبوك اليوم الخميس إن إشارة استغاثة وردت من اللنش، الذي كان على متنه 14 فردا إنجليزيا و3 أفراد ألمان و4 أفراد بلجيكيين و3 أفراد أسبان وفرد أيرلندي وفرد سويسري وطاقم مصري يضم 8 أفراد و3 غواصين مصريين. وقال المتحدث إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي. وأكد المتحدث أن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.