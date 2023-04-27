أوكرانيا تحدد موعد الوفاء بشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال خلال مؤتمر صحفي في روما
27 ابريل 2023 21:04
حدد دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الخميس، موعدا لوفاء بلاده بجميع الشروط المطلوبة لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال شميهال إن كييف تعتزم الوفاء بتلك الشروط بحلول نهاية العام الجاري. أضاف، في مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما "طبقت أوكرانيا جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبع التي تلقيناها عندما حصلنا على وضع دولة مرشحة". جاء ذلك خلال حضور شميهال لمؤتمر من أجل إعادة إعمار أوكرانيا تستضيفه إيطاليا. وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن أوكرانيا ستنفذ جميع الإصلاحات المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوروبي رغم أزمتها الحالية. وأشار إلى إجراءات مكافحة الفساد التي طبقتها كييف بالفعل "التي تسير بالكامل، كما اتفقنا مع شركائنا الأوروبيين"، من بين أمور أخرى. ويتم حاليا تعديل 27 ألف تشريع لتتفق مع معايير التكتل. وأعرب شميهال عن أمله في أن تنشر المفوضية الأوروبية تقريرا مرحليا بشأن تطبيق التوصيات السبع قريبا، وأن "يفتح (التقرير) لنا الأبواب" لإجراء مفاوضات ملموسة بشأن الانضمام.