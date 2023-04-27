من الساحل إلى القرن الأفريقي.. الجوع يتفاقم بشكل متواصل
عائلة تعاني من الجوع
27 ابريل 2023 20:56
أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، الخميس، أنّ الجوع يتفاقم بشكل متواصل في أفريقيا، مشيرة إلى أنّ شخصاً يموت من الجوع كل 36 ثانية بين إثيوبيا وكينيا والصومال، في الوقت الذي يعاني 18,6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في الساحل.
ويترافق هذا الوضع، الذي أشارت إليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظّمتا "كير" و"أوكسفام" غير الحكوميتين خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس في باريس، مع أرقام صادمة بشكل كبير، مدفوعاً بالجفاف المرتبط بالاحتباس الحراري، أو بظروف أخرى مثل النزاعات التي تشهدها بعض الدول.
في بوركينا فاسو، التي تشهد عدم استقرار بسبب تمرّد إرهابي عنيف، قُتل أطفال بين يناير وسبتمبر 2022 أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالذين قُتلوا خلال الفترة ذاتها من 2021، كما زاد عدد القُصّر الذي عولجوا من سوء التغذية الحاد بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لليونسيف.
في النيجر، أدّى الجفاف المتكرّر والفيضانات الكارثية في العام 2022، إضافة إلى الصراعات المستمرّة، إلى زيادة صعوبة حصاد المحاصيل الزراعية، ممّا تسبّب في "انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة حوالى 40 في المئة"، وفقاً لنيكولاس جاندو من "أوكسفام فرنسا".
ويعاني حوالى 430 ألف طفل في النيجر من سوء التغذية الحاد، بينما من المتوقّع أن تعاني منه 154 ألف امرأة حامل ومرضعات هذا العام، مقارنة بنحو 64 ألفاً في العام 2022، بزيادة بنسبة 141 في المئة، وفقاً للوسيل غروجان المتحدثة باسم اليونيسيف.
في القرن الإفريقي، أدّت خمسة مواسم مطرية شحيحة متتالية إلى نفوق ملايين الماشية وتدمير المحاصيل
. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 22 مليون شخص مهدّدون بالجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال، وهي دول تشهد أيضاً تمرّداً عنيفاً.