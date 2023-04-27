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بوتين يشيد بأردوغان بعد افتتاح أول محطة نووية تركية

بوتين يشيد بأردوغان بعد افتتاح أول محطة نووية تركية
27 ابريل 2023 20:52

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بقيادة نظيره التركي رجب طيب أردوغان و«أهدافه الطموحة»، وذلك في تصريحات تسبق انتخابات رئاسية وتشريعية في الدولة، العضو في حلف شمال الأطلسي.
كان بوتين يتحدث خلال حفل نظم عبر الفيديو في مناسبة تدشين محطة نووية بنتها روسيا في تركيا، وأشاد بـ«مشروع رائد» في العلاقات بين موسكو وأنقرة.
وقال بوتين إن هذه المحطة «هي مثال مقنع على كل ما تفعله، سيد الرئيس أردوغان، لبلادك من أجل تطوير اقتصادها ولكل المواطنين الأتراك».
وأضاف بوتين «أريد أن أقول ذلك بصراحة: أنت تعرف كيف تضع أهدافاً طموحة وتسعى إلى تحقيقها بثقة»، وهي تصريحات تظهر العلاقة الشخصية الوثيقة التي تطورت بين الرئيسين في السنوات الماضية.
وتابع الرئيس الروسي أن «الرئيس (أردوغان) يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات الروسية التركية».
وأضاف «نحن بالتأكيد ندعم هذا الموقف وعلى ثقة بأن التعاون والشراكة الوثيقين بين روسيا وتركيا مفيدان للطرفين»

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