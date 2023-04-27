أردوغان يشارك في حفل عن بعد إثر يومين على وعكته الصحية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن بعد في بث مباشر على التلفزيون بعدما اضطر قبل يومين لقطع مقابلة مباشرة على الهواء بسبب إصابته بإنفلونزا المعدة.

وظهر أردوغان، الذي اضطر لإلغاء كل التزاماته وأنشطة حملته الانتخابية، الأربعاء والخميس، قبل 17 يوما من انتخابات رئاسية وتشريعية، عبر رابط فيديو من القصر الرئاسي في أنقرة بمناسبة تدشين أول محطة نووية في تركيا بنتها روسيا.

وقال أردوغان، البالغ من العمر 69 عاماً، "لقد ارتقى بلدنا إلى مرتبة الدول التي تمتلك طاقة نووية"، مبددا كل الشائعات التي سرت بشأن وضعه الصحي.

تدشين محطة "أكويو" في جنوب البلاد، التي بنتها الشركة العملاقة الروسية "روساتوم"، كان يفترض أن يشكل محطة انتخابية أساسية للرئيس التركي خلال الأسبوع الراهن.

وكان يفترض أن يتوجه إليها أردوغان وحتى كان يعول على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا لكن هذا الأخير قبله.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث عبر الفيديو، إن "الرئيس (أردوغان) يولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات الروسية التركية". وأضاف "نحن بالتأكيد ندعم هذا الموقف وعلى ثقة بأن التعاون والشراكة الوثيقين بين روسيا وتركيا مفيدان للطرفين".

ومساء الأربعاء، سعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون إلى إسكات الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صحة أردوغان، بعد الإعلان عن إلغاء نشاطين لرئيس البلاد كانا مقررين أمس الخميس.

وكتب التون في تغريدة "نرفض رفضا قاطعا هذه الادعاءات بشأن صحة الرئيس التي لا أساس لها".

- "إنفلونزا المعدة"

بدأت وعكة الرئيس أردوغان، مساء الثلاثاء، عندما كان من المقرر أن يجري مقابلة طويلة مع محطتين تلفزيونيتين تركيتين بعدما شارك في مناسبات عامة في ثلاث مدن مختلفة في وقت سابق من النهار.

وأرجئ البرنامج من دون أي تفسير لمدة ساعة ونصف الساعة وتوقف فجأة بعد عشر دقائق على بداياته، فيما كان صحفي يطرح سؤالا.

وسمع صوت شخص لم تحدد هويته يتفاجأ بما حصل من خلف الكاميرا قبل توقف البرنامج فيما وقف الصحفي الذي يطرح السؤال عن مقعده.

وعاد الرئيس التركي ليظهر على الشاشة بعد ربع ساعة قبل أن يختصر المقابلة موضحا أنه مصاب بـ"إنفلونزا المعدة".

وفي تغريدة على تويتر، كتب أردوغان، في صباح يوم الأربعاء أنه "يرتاح في المنزل اليوم بناء على نصيحة الأطباء"، ملغيا مشاركته في ثلاث مناسبات عامة في منطقة الأناضول الأوسط.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، بعد ظهر أمس الخميس، أن أردوغان مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء. وقال "هو في وضع جيد. آثار الالتهاب المعوي تراجعت. سيستأنف برنامجه في أسرع وقت ممكن".