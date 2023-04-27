مباحثات لتمديد الهدنة في السودان

أعلن فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص في السودان، اليوم الخميس، أن مباحثات جارية من أجل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أخرى.

وينتهي وقف إطلاق النار، الساري في الوقت الحالي، مساء اليوم.

وقال بيرتس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن القوات السودانية وافقت على إجراء مفاوضات في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة، الذي يواصل عمله من العاصمة السودانية، عن ثقته في أن قوات الدعم السريع سوف تشارك في المفاوضات.

وقال مراسلون صحفيون في الخرطوم إن أصوات إطلاق نار متقطع مازالت تسمع في المدينة.

وأعدت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد"، مقرها جيبوتي، مبادرة لتمديد الهدنة وبدء المفاوضات بين الطرفين.

وقال ورقنه جبيهو السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيجاد"، اليوم، إنه "على ثقة أن جهود المنظمة والمجتمع الدولي والتفاني المستمر سوف تساعد في خفض حدة التصعيد".