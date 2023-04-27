الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مباحثات لتمديد الهدنة في السودان

آثار اشتباكات في السوق المركزي في شمال الخرطوم
27 ابريل 2023 18:46

أعلن فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص في السودان، اليوم الخميس، أن مباحثات جارية من أجل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أخرى.
وينتهي وقف إطلاق النار، الساري في الوقت الحالي، مساء اليوم.
وقال بيرتس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن القوات السودانية وافقت على إجراء مفاوضات في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة، الذي يواصل عمله من العاصمة السودانية، عن ثقته في أن قوات الدعم السريع سوف تشارك في المفاوضات.
وقال مراسلون صحفيون في الخرطوم إن أصوات إطلاق نار متقطع مازالت تسمع في المدينة.
وأعدت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد"، مقرها جيبوتي، مبادرة لتمديد الهدنة وبدء المفاوضات بين الطرفين.
وقال ورقنه جبيهو السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيجاد"، اليوم، إنه "على ثقة أن جهود المنظمة والمجتمع الدولي والتفاني المستمر سوف تساعد في خفض حدة التصعيد".

أخبار ذات صلة
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
90 قتيلاً ومئات الجرحى بأعمال عنف قبلية في «غرب دارفور»
المصدر: د ب أ
الأمم المتحدة
هدنة
السودان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©