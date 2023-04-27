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روسيا ترحب بأي جهود لتحقيق السلام في أوكرانيا

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27 ابريل 2023 18:33

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بأي محاولة لوضع حد للأزمة في أوكرانيا بشكل يضمن "أهداف" روسيا.
يأتي هذا التصريح غداة أول اتصال هاتفي بين الرئيسين الصيني والأوكراني منذ بدء الأزمة.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية لصحفيين "نرحب بكل ما من شأنه إنهاء النزاع في أوكرانيا وتحقيق أهداف روسيا".
واعتبر بيسكوف أن الاتصال بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "هو مسألة سيادية تختص بهذين البلدين"، مؤكدا عدم وجود خطط لتواصل بين شي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المدى القريب.
وكان شي جينبينغ أكد لزيلينسكي، أمس الأربعاء في اتصال استمر لزهاء ساعة وكان الأول بينهما منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وقوف بكين الدائم في صف "السلام" وحضّه على اعتماد "التفاوض" سبيلا لحل النزاع.
وقال الرئيس الصيني إن "الحوار والتفاوض" هما "المخرج الوحيد" للأومة التي دخلت عامها الثاني، مشددا على أن بلاده لا تبحث عن تحقيق "مكاسب" في هذه "الأزمة".
من جهته، دعا زيلينسكي إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية".

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المصدر: وكالات
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