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أوكرانيا تتلقى عشرات الدبابات القتالية المتطورة

جنود أوكرانيون على متن آلية عسكرية
27 ابريل 2023 17:40

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء والشركاء سلموا أوكرانيا 230 دبابة قتالية متطورة وأكثر من 1550 مركبة و"مجموعة كبيرة من الذخيرة" حتى الآن.
وأضاف ستولتنبرغ، خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة البلجيكية بروكسل "تم بالفعل تسليم أكثر من 98% من المركبات التي تم التعهد بها لأوكرانيا".
كانت العديد من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبولندا والبرتغال، تعهدت بإرسال دبابات قتالية متطورة إلى أوكرانيا. ومن بينها دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع و"أبرامز" أميركية الصنع.
وأوضح الأمين العام للحلف "قمنا بتدريب وتسليح أكثر من تسعة ألوية أوكرانية مدرعة جديدة".
تتألف ألوية الناتو من عدة آلاف من الجنود.
وأكد ستولتنبرغ "سوف يضع هذا أوكرانيا في وضع قوي للاستمرار" في استعادة السيطرة على الأراضي.

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المصدر: د ب أ
أوكرانيا
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حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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