أوكرانيا تدعو بابا الفاتيكان لزيارتها

قال دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الخميس، إنه دعا البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما، إنه أجرى محادثات في الفاتيكان وناقش صيغة كييف للسلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.

وتابع شميهال "ناقشنا صيغة السلام واحتمالات وضع مسار وتقديم مساعدة من قداسته ومن الفاتيكان لتحقيق كل عناصر صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وتحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ، هاتفيا مع زيلينسكي أمس الأربعاء في محاولة لبدء وساطة تفضي إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال شميهال للصحفيين إن الاتصال الهاتفي كان مثمرا جدا وقد يثبت بداية إيجابية للغاية للعلاقات المستقبلية.