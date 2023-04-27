روسيا تعزز التحصينات استعداداً لهجوم أوكراني مضاد

تمتد خنادق مضادة للدبابات بالقرب من بلدة "بولوهي" في جنوب شرق أوكرانيا لمسافة 30 كيلومترا، وخلفها تتراص حواجز خرسانية مدببة يطلق عليها اسم "أنياب التنين"، وبعد ذلك تأتي خنادق دفاعية حُفرت لتتمركز القوات الروسية في داخلها.

الدفاعات التي أظهرتها صور بالأقمار الصناعية هي جزء من شبكة واسعة من التحصينات الروسية تمتد من غرب روسيا عبر شرق أوكرانيا وحتى شبه جزيرة القرم، وشيدت استعدادا لهجوم أوكراني مضاد كبير.

ويتدرب الآلاف من الجنود الأوكرانيين في الغرب على استخدام أسلحة عسكرية مختلفة قبل هجوم مضاد يقول مسؤولون أوكرانيون إنه سيأتي عندما تكتمل جاهزية القوات.

واطلعت رويترز على صور بالأقمار الصناعية لآلاف المواقع الدفاعية داخل روسيا وعلى طول خطوط الجبهة في أوكرانيا، والتي تظهر أن أشد المواقع تحصينا تتركز في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا وعند مدخل شبه جزيرة القرم.

وقال ستة خبراء عسكريين إن التحصينات يمكن أن تجعل الأمر أكثر صعوبة على أوكرانيا. وأضافوا أن التقدم سيتوقف على قدرة أوكرانيا على تنفيذ عمليات معقدة ومشتركة بشكل فعال>

وقال نيل ملفين المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة "بالنسبة للأوكرانيين، المسألة هي هل يمكنهم القيام بهذا النوع من الأعمال وعمليات الأسلحة المشتركة؟".

وقد يغير الهجوم المضاد الأوكراني أساليب على الميدان. ويقول خبراء عسكريون إن امتداد الجبهة لمسافات طويلة قد يوسع دفاعات روسيا.

يقول الخبراء العسكريون إن الدفاعات الممتدة لمئات الكيلومترات تحدد المناطق التي تتوقع روسيا شن هجوم عليها أو ترى أن لها أهمية استراتيجية.