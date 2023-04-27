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أردوغان يتعافى من وعكة أقعدته عن حملته الانتخابية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
27 ابريل 2023 16:36

قال وزير الصحة التركي، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستأنف جدول أعماله في أقرب وقت ممكن.
وألغى أردوغان أنشطة حملته الانتخابية، أمس الأربعاء واليوم الخميس، بعد أن أعلن إصابته بإنفلونزا المعدة.
بدوره، نفى متحدث باسم الرئيس التركي بشدة صحة ما تردد بشأن صحة الرئيس، البالغ من العمر 69 عاماً والساعي لإعادة انتخابه الشهر المقبل.
ونشر فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تغريدة، عبر موقع تويتر ليل الأربعاء - الخميس، قال فيها: «نرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها فيما يتعلق بالرئيس حول صحته».
وقال ألطون: إن الرئيس سيحضر افتتاح محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا عبر الفيديو، اليوم الخميس، كما هو مقرر.
وصرح فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، بأن أردوغان يبلي بلاء حسناً، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وقطع أردوغان، البالغ من العمر 69 عاماً، الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بـ«إنفلونزا المعدة».
وكتب أردوغان، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «اليوم (الأربعاء)، سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء».
وأضاف: «لسوء الحظ، لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس اليوم. أعتذر من الجميع».

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المصدر: وكالات
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