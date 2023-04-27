الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تدلي بتصريحات بشأن تصعيد نووي

صواريخ روسية متطورة
27 ابريل 2023 15:28

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن بلادها لا تعتزم السير في طريق التصعيد النووي.
ونصحت المتحدثة الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو.
وأكدت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي دوري «سنبذل قصارى جهدنا لمنع تطور الأحداث وفقا لأسوأ سيناريو لكن ليس على حساب التعدي على مصالحنا الحيوية».
وأضافت «لا أنصح بأن يشكك أحد في عزمنا وأن يضعه موضع الاختبار».
وانتقدت روسيا بشدة تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة وتوسيع نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدودها. وأصبحت فنلندا، التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا، العضو الحادي والثلاثين في الحلف هذا الشهر، بينما ترغب أوكرانيا نفسها أيضا في الانضمام له رغم أن بعض الدول تعترض على ذلك.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية «الولايات المتحدة تواصل التعدي عمدا على مصالحنا الأساسية وتتسبب عن قصد في مخاطر وفي زيادة فرص المواجهة مع روسيا...».
وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن العالم «ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة».
وسبق أن أعلنت روسيا، مراراً، أنها لن تستخدم سلاحاً نووياً إلا إذا تعرضت أراضيها لهجوم.
بدورها، دعت جيل هروبي، رئيسة الإدارة الوطنية للسلامة النووية في وزارة الطاقة الأميركية، روسيا للعودة إلى معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.
وقالت هروبي، أمس الأربعاء: «لقد خسرنا الكثير من تعليق روسيا التزامها بهذه المعاهدة على صعيد إرساء آليات الاستقرار الاستراتيجي. ولذا، ندعو الجانب الروسي للامتثال مجدداً للمعاهدة، والبدء بمناقشة تطويرها».
واعتبر غريغوري ماشكوف سفير وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة أنه، بعد انتهاء سريان المعاهدة، من غير المستبعد ظهور فجوة في الاستقرار الاستراتيجي عالمياً، ما يحتم على روسيا أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات.

أخبار ذات صلة
بوتين يشيد بأردوغان بعد افتتاح أول محطة نووية تركية
روسيا ترحب بأي جهود لتحقيق السلام في أوكرانيا
المصدر: وكالات
روسيا
سلاح نووي
ماريا زاخاروفا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©