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وفيات في حريق بقطار جنوبي باكستان

يبحث مسؤولو الأمن عن الضحايا داخل عربة محترقة
27 ابريل 2023 14:47

قال مسؤولون اليوم الخميس إن حريقاً اندلع بإحدى عربات قطار أثناء رحلة بجنوب باكستان أودى بحياة سبعة أشخاص، بينهم أطفال.

وقال محسن سيال، المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثث متفحمة لأربعة أطفال على الأقل، بعد عدة ساعات من البحث.

وأضاف أن القطار كان في طريقه من مدينة كراتشي، جنوبا، إلى لاهور، شرقا، عندما وقع الحادث في بلدة خايربور.

وأفاد المتحدث بأن الحريق التهم ثلاث عربات أخرى في القطار على الأقل، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

 

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المصدر: وكالات
السكك الحديدية
قطار
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