«أطباء السودان»: %72 من مستشفيات مناطق الاشتباكات لا تعمل

الخرطوم (الاتحاد)

قالت نقابة أطباء السودان، أمس، إن 72% من المستشفيات في المناطق المتاخمة للاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، متوقفة عن العمل.

جاء ذلك في بيان نشرته النقابة عبر فيسبوك، حول وضع المستشفيات حتى 25 أبريل الجاري، الموافق لليوم الـ11 منذ بداية الاشتباكات.

وبحسب النقابة، فإن «72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة».

وأضافت في بيانها أنه «من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة»، وذكرت أن 14 مستشفى تم قصفها، و19 مستشفى تعرّضت للإخلاء القسري.

كذلك بيّنت أنه «من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي».

وفي السياق، أفادت النقابة بتعرض 6 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.

وذيّلت النقابة بيانها بلائحة بأسماء المستشفيات التي تم قصفها وإخلاؤها والمهددة بالخروج من الخدمة أو التي باتت بالفعل خارج الخدمة بسبب القصف أو النقص في الكوادر أو اللوازم الطبية أو انقطاع إمدادات المياه والطاقة نتيجة تواصل الاشتباكات. ويشهد السودان ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الاستهلاكية، وسط شح وندرة في بعض المنتجات الغذائية الأساسية، لا سيما في الخرطوم.

وتضرب «شبه مجاعة» وأزمة حقيقية على المستوى الإنساني مناطق عدة بعد نفاد مخزونات المواد الأساسية.

وأشارت مصادر إلى تلقي استغاثات ونداءات متكررة من المدنيين، خاصة الأسر الفقيرة تطلب تلقي مساعدات، لافتةً إلى نفاد المواد الغذائية الأساسية والأدوية، فضلاً عن وجود أزمة مالية.

وذكرت المصادر إلى أن مناطق شرق النيل تعد الأكثر معاناة.

وذكر تجار أن سعر السكر ارتفع بنسبة تصل إلى 50% عما كان عليه قبل الصراع المسلح، فيما ارتفع سعر طحين القمح بنسبة 30% وزيت الطعام بنسبة 45%.

كما ارتفعت أسعار البصل والأرز والخضراوات والبيض واللحوم بنسب تتراوح بين 50 إلى 60%.