جوتيريش: الشعب السوداني يريد السلام والحكم المدني

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الصراع المستمر في السودان لا يعرض مستقبل البلاد للخطر فحسب بل يهدد بـ«الانفجار عبر الحدود» ما يؤجج معاناة واسعة النطاق قد تستمر لسنوات، يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات في الخرطوم وسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول المسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية.

وقال جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: «لا يوجد حل في ساحة المعركة وقد يتسبب الصراع في حرب طويلة واسعة النطاق وأحذر من أن 7 دول على الحدود مع السودان كلها شهدت صراعاً أو اضطرابات أهلية خطيرة في العقد الماضي، بينما لا يزال الفقر والجوع منتشرين بالفعل في جميع أنحاء المنطقة».

وأشار إلى أن «الشعب السوداني أوضح رغباته بشدة فهو يريد السلام واستعادة الحكم المدني من خلال الانتقال إلى الديمقراطية، وحث جميع أصحاب النفوذ والمصالح على إعادة السلام والضغط على الجنرالات للعودة إلى طاولة المفاوضات فوراً». وتجددت الاشتباكات أمس، في الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 512 قتيلاً منذ منتصف أبريل الجاري.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تجددت في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي وسط الخرطوم، فيما ذكر آخرون أن مناطق «صالحة والمربعات» بمدينة أم درمان غربي العاصمة، شهدت معارك عنيفة بين الطرفين. وعلى خلفية تجدد الاشتباكات، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية.

إلى ذلك، قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، والقيادي بـ«الكتلة الديمقراطية» في تصريحات لـ«الاتحاد» إنه يواصل مع عدد من القيادات السياسية الاتصال بطرفي الصراع وبذل جهود مكثفة من أجل التهدئة والمساعدة في وقف إطلاق النار والحديث عن حل القضايا السياسية.

وأوضح مناوي أن الوساطة التي يعمل في إطارها تضم أطرافا مؤيدة لـ «الاتفاق الإطاري» وأخرى تعارضه وقوى سياسية واجتماعية، معتبراً أن مصير البلاد «على المحك» ويجب أن تكون أكبر من الخلافات.

وقال: «سنعمل مع كل السودانيين لحل الأزمة الراهنة، كما سنعمل للتواصل مع كل الأطراف الدولية والإقليمية للمساهمة في وقف الحرب وعودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار»، مشيراً إلى إجراء اتصالات مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» للتهدئة ووقف إطلاق النار.

واعتبر مناوي أن الأزمة الإنسانية «هائلة»، ولا بد من وقف الحرب والالتزام بالهدنة حتى يتم الحفاظ على أرواح المدنيين ووحدة السودان وإيصال المساعدات الإنسانية.

وحول ما إذا كانت الحركات المسلحة السودانية ستدخل على خط الصراع الجاري، قال مناوي وهو رئيس «حركة تحرير السودان»: «ما أستطيع أن أؤكده أن حركتنا لن تدخل في الصراع، وأننا نقف على مسافة واحدة من الطرفين دون انحياز، وأننا ملتزمون باتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار الشامل».