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واشنطن: يجب تمديد وقف إطلاق النار في السودان

واشنطن: يجب تمديد وقف إطلاق النار في السودان
27 ابريل 2023 02:07

واشنطن (الاتحاد)
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس، إن الولايات المتحدة سعيدة بتراجع حدة العنف في السودان بصورة كبيرة.
وأضاف أن واشنطن تعمل حالياً على تسهيل مغادرة مجموعة صغيرة من الأميركيين الذين يرغبون في مغادرة السودان.
وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يظل قائماً، وأن يتم تمديده للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الجانبين لأجل وقف دائم لإطلاق النار، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح سفارتها للعمل بشكل كامل في السودان.

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