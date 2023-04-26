السيسي والعليمي: دعم جهود التسوية السياسية باليمن

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

توافق الرئيسان اليمني والمصري على دعم مساندة الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن، وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على الموقف الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

جاء الحديث على هامش لقاء جمع الرئيسين في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أكدا على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الطارئة خلال الآونة الأخيرة، فيما أكد الرئيس المصري على الموقف الثابت إزاء دعم الجهود الشرعية في اليمن لإحلال السلام.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي اطلع من رئيس مجلس القيادة اليمني على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد الرئيس السيسي على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقف مصر الثابت إلى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية ومؤسساته الشرعية، وكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره لموقف جمهورية مصر العربية المشرف ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية. كما ثمن الرئيس في هذا السياق دور مصر قيادة وحكومة وشعباً في استقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاج، والتأهيل العلمي والأكاديمي.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، والجهود الخيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة، استناداً إلى مبادرة المملكة للسلام المعلنة عام 2021، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المنسقة بين البلدين الشقيقين لتعزيز تعاونهما الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.