القاهرة تحتضن اجتماعات ليبية لبحث قوانين الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يجري رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مشاورات في العاصمة المصرية القاهرة حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد والتوافق على القوانين الانتخابية والإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال العام الجاري، حسبما أكد برلمانيون ليبيون في تصريحات لـ«الاتحاد».

وأكدت المصادر أن القاهرة وجهت دعوة رسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري لزيارة البلاد، مشيرة إلى أن تحركات مصرية تهدف لتقريب وجهات النظر بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية التي تشدد البعثة الأممية على ضرورة إنجازها لإجراء الانتخابات.

ورجحت المصادر أن يتم الترتيب للقاء ثنائي بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية قبيل انطلاق اجتماعات لجنة «6+6» التشريعية المكلفة بوضع القوانين الانتخابية والإطار الدستوري اللازمة لإجراء الانتخابات.

إلى ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعمل على إشراك قادة الأحزاب السياسية والأعيان والقيادات النسوية والشباب من جميع مناطق ليبيا، إضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد وذلك في سياق المسار الشامل للانتخابات في ليبيا. في طرابلس، وصل أفراد الجالية الليبية في السودان، فجر أمس، إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للخطوط الإفريقية، قادمين من مدينة جدة بالمملكة السعودية، التي وصلوها بحرا عبر ميناء بورتسودان.