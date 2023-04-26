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البرازيل تريد مشاركة مجموعة العشرين في حل أزمة أوكرانيا

دا سيلفا (يسار الصورة) في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسبانيا
27 ابريل 2023 00:26

جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، دعوته لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا دون شروط مسبقة.
وقال لولا، عقب لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد «ليست هناك جدوى من الحديث عن المصيب والمخطئ. لا بد أن تنتهي» هذه الأزمة.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن الأزمة لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال محادثات.
واقترح لولا «مجموعة عشرين من أجل السلام» في إشارة إلى مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.
وأوضح أنه «ربما حان الوقت بالنسبة لنا، الدول التي ليس لها مقعد دائم (في مجلس الأمن الدولي) أن تتكلم»، مشيرا إلى مصر وجنوب أفريقيا من بين الدول.
بدوره، قال سانشيز، إن القانون الدولي لا بد أن يحترم ولا بد من تحقيق «سلام عادل ودائم. لذلك، يتعين علينا أن نستمع إلى صوت» أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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