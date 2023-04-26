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أردوغان يلغي أنشطة حملته الانتخابية يوما إضافيا بداعي المرض

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
27 ابريل 2023 00:15

ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصاب بانفلونزا المعدة، أنشطته المقررة لليوم الثاني تواليا، في خضم حملته للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل.
وأفاد مصدر أن أردوغان ألغى أنشطته، الخميس، التي كانت تشمل تدشين أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيخلد إلى الراحة الأربعاء.
وقطع أردوغان، البالغ من العمر 69 عاماً، الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بـ«إنفلونزا المعدة».
وكتب أردوغان، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «اليوم (الأربعاء)، سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء».
وأضاف «لسوء الحظ، لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس اليوم. أعتذر من الجميع»، معدداً مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.
كان الرئيس التركي ألقى ثلاث خطب انتخابية الثلاثاء قبل أقل من 20 يوماً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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المصدر: وكالات
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حملة انتخابية
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