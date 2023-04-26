الجيش السوداني يوافق على إيفاد ممثل إلى محادثات

أفاد بيان من الجيش السوداني، الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أبدى موافقة مبدئية على اقتراح من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) يقضي بإرسال مبعوثين من الجيش ومن قوات الدعم السريع إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، لإجراء مباحثات.

ويتضمن اقتراح منظمة إيجاد تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية.

تأتي الموافقة بعد جهود دبلوماسية دولية مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات من أجل تجنب مزيد من التصعيد العسكري.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق الأربعاء، من أنها تتوقع مزيداً من الضحايا المدنيين بسبب نقص الدواء وتوقف العديد من المنشآت الصحية عن العمل.