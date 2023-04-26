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بايدن: ترامب «خطر» على الديمقراطية

بايدن خلال موتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي
26 ابريل 2023 23:15

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل «خطراً» على الديمقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس، البالغ 80 عاماً، ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.
كان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2016، وسعى إلى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر أنها شهدت تزويراً وتلاعباً.
وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.
وقال بايدن، رداً على سؤال بشأن ترامب (76 عاماً)، «أعرفه جيداً وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديمقراطيتنا».
وتابع، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول الذي يقوم بزيارة دولة إلى واشنطن «سبق لنا أن اختبرنا ذلك».
وشدد بايدن، وهو أكبر من انتخب رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه «بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق» الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.
وتابع «ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل».
كان بايدن وضع، أمس الثلاثاء، حداً لأسابيع من الترقب بإعلان ترشحه لولاية جديدة.
وقال في شريط فيديو، نشر على موقع «تويتر»، «أنا مرشح لولاية ثانية».

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المصدر: آ ف ب
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الانتخابات الرئاسية الأميركية
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