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بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لكوريا الشمالية

بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول في مؤتمر صحفي
26 ابريل 2023 22:43

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية.
وحذّر بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول، من أن أي هجوم تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى القضاء على نظام كيم جونغ أون.
وقال بايدن «هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا».
بدوره، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن السلام مع الجارة الشمالية يأتي من خلال إثبات القوة، مشدداً على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.
وأكد يوون أنه اتفق مع نظيره الأميركي على أن «تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر».
وفي وقت سابق اليوم، أجرى بايدن مباحثات مع الرئيس يوون، الذي يقوم بأول زيارة دولة رسمية لزعيم كوري جنوبي إلى واشنطن خلال أكثر من عشر سنوات.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
كوريا الشمالية
أسلحة نووية
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