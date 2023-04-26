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مصر تعلن إجلاء 2679 مواطناً من السودان حتى الآن

مصر تعلن إجلاء 2679 مواطناً من السودان حتى الآن
26 ابريل 2023 22:49

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطناً مصرياً اليوم الأربعاء، حيث تم إجلاء 443 مواطناً مصرياً براً و697 مواطناً جواً من خلال إطلاق سبع رحلات في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطناً حتى الآن.

المصدر: وكالات
مصر
الجيش السوداني
السودان
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