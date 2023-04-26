الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضبط 1800 مهاجر وانتشال أكثر من 100 جثة على سواحل تونس

أرشيفية
26 ابريل 2023 21:42

أعلن الحرس البحري التونسي، اليوم الأربعاء، ضبط 524 مهاجراً غير شرعي على السواحل، ما يرفع العدد الاجمالي منذ الأحد الماضي إلى نحو 1800 شخص.
ومع استقرار عامل المناخ يتدفق قرابة المئات من المهاجرين عبر السواحل التونسية يومياً على قوارب من أجل الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص حياة أفضل.
وتشهد أعداد المهاجرين هذا العام طفرة مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال الحرس الوطني أنه أحبط يومي 25 و26 أبريل 17 عملية اجتياز للحدود وضبط 524 مهاجراً من بينهم 75 تونسياً فيما ينحدر البقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
كما ألقى الأمن القبض على 71 تونسياً آخر كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية.
وخلال يومي 23 و24 من الشهر ذاته ضبط الحرس البحري 1242 مهاجراً غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وانتشل العشرات من الجثث المتعفنة.
وقال المدير الجهوي للصحة في صفاقس، إن عدد الجثث التي تم الاحتفاظ بها في مركز حفظ الأموات بمستشفى الولاية بلغ خلال أيام قليلة حوالي 100 جثة.
وتتوقع منظمات مستقلة أعداداً أكبر من ذلك في البحر بينما تشهد المقابر في ولاية صفاقس ضغطاً لتوفير المزيد من القبور لضحايا الهجرة غير الشرعية.
وتعمل إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات التونسية على التوصل إلى خطط لمكافحة فعالة لعصابات تهريب البشر على السواحل التونسية.

أخبار ذات صلة
«تريندز»: «النهضة» فشلت واختارت الصدام والتحريض في تونس
نواب بريطانيا يؤيدون قانونا ضد الهجرة غير الشرعية
المصدر: وكالات
الهجرة غير الشرعية
تونس
الهجرة
إيطاليا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
الإمارات
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
اليوم 13:30
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©