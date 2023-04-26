الصين تريد زيادة ترسانتها النووية إلى مستوى غير مسبوق
أرشيفية
26 ابريل 2023 21:39
تسعى الصين إلى زيادة ترسانتها النووية إلى مستوى غير مسبوق وتحديثها لتعزيز قوة الردع التي تتمتع بها في حال وقوع نزاع مع الولايات المتحدة، على ما يرى خبراء. يفيد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الصين تمتلك ترسانة تضم 350 رأساً نووية، بعيداً وراء روسيا مع 4477 رأساً والولايات المتحدة مع 3708 رؤوس. إلا أن بكين قد ترفع هذا العدد إلى 1500 بحلول 2035، على ما توقع تقرير لوزارة الدفاع الأميركية نشر في نوفمبر. بعد تجربة نووية أولى في 1964، اكتفت الصين بالمحافظة على ترسانة متواضعة والتزمت عدم المبادرة إلى استخدام السلاح الذري، مؤكدة أنها لن تلجأ إليه إلا إذا استهدفت بسلاح من هذا النوع. خلال العقد الأخير، دفع الرئيس الصيني شي جينبيغ باتجاه تحديث واسع النطاق للجيش شمل خصوصاً تحسين القدرات النووية.