باكستان تكتشف أول إصابة بجدري القردة

أكد معهد الصحة الوطني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة «إمبوكس».

وقالت وزارة الصحة الباكستانية، في بيان صحفي، إن مسافرا وصل في الآونة الأخيرة إلى باكستان جاءت نتيجة تحاليله إيجابية، وعُزل في مستشفى بالعاصمة مع آخرين يخضعون للفحص.

وأضاف معهد الصحة الوطني أنه لا يوجد دليل على انتشار المرض الفيروسي محلياً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو 2022 مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وأبقت في نوفمبر الماضي على تحذيرها. ويسبب المرض أعراضاً تشبه الإنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالصديد.

وفي 28 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم «إمبوكس» على المرض الفيروسي بدلاً من الاسم القديم، «جدري القردة»، مشيرة إلى مخاوف من الوصم والعنصرية المرتبطين بالاسم.

نُصح معهد الصحة الوطني والإدارات الصحية في الأقاليم والخدمات الصحية بالحدود والسلطات الصحية بالمقاطعات في باكستان بضمان المراقبة من خلال التشخيص المختبري وتتبع المخالطين والاكتشاف السريع للحالات المشتبه بها وتوفير الرعاية الطبية وعزل المصابين لمنع انتقال العدوى.

منذ مايو 2022، تم اختبار 22 عينة من حالات تم فحصها في أنحاء مختلفة من باكستان.