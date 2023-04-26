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واشنطن تطرح نفسها وسيطاً في النزاع بالسودان

دورية عسكرية قرب مدنيين سودانيين يفرون من المعارك في الخرطوم
26 ابريل 2023 19:52

بانتزاعه هدنة هشة في السودان، حصل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على بعض التراجع في حدة القتال، لكن هامش المناورة الذي تملكه الولايات المتحدة حيال طرفي النزاع يبدو محدوداً كما يرى خبراء.

وقال بلينكن الذي ينشط شخصياً في هذه القضية منذ اندلاع أعمال العنف في هذا البلد الأفريقي الاستراتيجي قبل عشرة أيام، الأثنين أنه توصل مع طرفي النزاع، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في جميع أنحاء البلاد دخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

ولم تصمد الإعلانات السابقة عن وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتم احترام وقف إطلاق النار جزئياً الثلاثاء في الخرطوم على الأقل.

ومنذ الأسبوع الماضي وبينما كان في اليابان، ضاعف بلينكن اتصالاته مع طرفي النزاع، وكذلك مع دول المنطقة والاتحاد الأفريقي.

 

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المصدر: وكالات
حميدتي
الجيش السوداني
السودان
محمد حمدان حميدتي
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