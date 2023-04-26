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«الصحة العالمية» تقدم توقعات بشأن الوضع في السودان

دخان يتصاعد من الخرطوم
26 ابريل 2023 18:38

قدمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، توقعات متشائمة بشأن الوضع الصحي في السودان جراء التصعيد العسكري.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية.
وأضاف «بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم».
وأوضح ادهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، حيث مقر المنظمة، التابعة للأمم المتحدة «في العاصمة الخرطوم، 61% من المنشآت الصحية مغلقة و6% فقط تعمل بشكل طبيعي».

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المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
السودان
الوضع الصحي
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