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رئيس البرازيل يعلق على أزمة أوكرانيا

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
26 ابريل 2023 18:58

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، في مدريد أن «تحديد الطرف المحق» في النزاع بين روسيا وأوكرانيا «لا يفيد في شيء»، مؤكداً أن مفاوضات السلام لها الأولوية.

وقال الرئيس البرازيلي الذي يزور إسبانيا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «لا يفيد أبداً تحديد الطرف المحق والطرف الخاطئ (..) ما يجب القيام به هو إنهاء هذه الحرب».

وأضاف «لا أحد يمكنه الشك في أن البرازيليين يدينون الهجوم الروسي على أوكرانيا».

من جانبه، رحب سانشيز الأربعاء بـ «انخراط» لولا من أجل السلام، ولكنه أكد أنه «في هذه الحرب كان هناك معتد وضحية للهجوم»، مشيراً إلى أن أوكرانيا «تقاتل من أجل سيادتها الوطنية وحريتها».

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
البرازيل
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