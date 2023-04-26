المرض يقعد أردوغان عن أنشطة حملته الانتخابية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يخوض حملة لإعادة إنتخابه في 14 مايو المقبل، أنه ألغى أنشطته العامة المقررة، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بإنفلونزا المعدة.

وقطع أردوغان، البالغ من العمر 69 عاماً، الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بـ«إنفلونزا المعدة».

وكتب أردوغان، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «اليوم (الأربعاء)، سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء».

وأضاف «لسوء الحظ، لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس اليوم. أعتذر من الجميع»، معدداً مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.

كان الرئيس التركي ألقى ثلاث خطب انتخابية الثلاثاء قبل أقل من 20 يوماً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ومساء الثلاثاء، بعد قطع البث المباشر لـ15 دقيقة، عاد أردوغان واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة وبدا وجهه متعباً خلال حديثه.

وأوضح أردوغان «أمس واليوم، كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة». وتابع «للحظة، تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن مشاهديكم».

تمنى منافسه الرئيسي كمال كليتشدا أوغلو (74 عاماً)، مرشح التحالف الوطني الذي يضم ستة أحزاب معارضة، على الفور لأردوغان «التعافي سريعا».

كما تمنى العديد من قادة التحالف الآخرين لأردوغان الشفاء السريع.

وكتبت ميرال أكسينر رئيسة الحزب الصالح، ثاني أكبر حزب في الائتلاف المعارض، في تغريدة على «تويتر»: «أتمنى لأردوغان أن يتعافى قريباً والشفاء العاجل».

ويعقد الرئيس التركي مؤتمرين أو ثلاثة يومياً في إطار حملته الانتخابية. وخلال شهر رمضان، كان يشارك أيضاً في إفطار كل مساء في منطقة مختلفة.

يخطط أردوغان للحفاظ على وتيرة عالية من اللقاءات في جميع أنحاء البلاد في المرحلة النهائية قبل الاقتراع المزدوج في 14 مايو.

وقال الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إنه سيستأنف برنامجه «إن شاء الله» اعتباراً من الخميس.

يتوقع أن يفتتح أردوغان، الخميس، أول محطة للطاقة النووية في تركيا بنتها المجموعة النووية الروسية العملاقة روساتوم في أكويو (جنوب).